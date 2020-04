Ces dernières semaines, la LCB a constaté une nette diminution de fréquentation de patients des services d’urgences hospitaliers pour des maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux (AVC) dans les hôpitaux belges, très probablement due à l'épidémie de coronavirus.

Si l'épidémie de Coronavirus concentre l'attention d'un grand nombre de soignants et de patients, il ne faut pour autant pas négliger les autres maladies. Si la Ligue Cardiologique Belge félicite les Belges de suivre les mesures actuelles de santé publique, elle les met également en garde contre l’excès de zèle. Elle rappelle que les hôpitaux sont prêts à accueillir des patients dans des situations urgentes, même indépendantes du COVID-19. Elle adresse son message à toute la population et invite à réagir en cas de suspicion d’AVC ou de crise cardiaque.

Ces dernières semaines, la ligue a constaté une nette diminution de fréquentation de patients des services d’urgences hospitaliers pour des maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux (AVC) dans les hôpitaux belges, très probablement due à l'épidémie de coronavirus. De plus, elle rappelle que les personnes souffrant d’AVC ou de crises cardiaques (infarctus du myocarde) pendant l'épidémie de coronavirus mettent leur vie en danger en retardant la recherche d'une aide médicale. "Certaines personnes ne se rendent pas à l’hôpital alors qu’elles présentent des symptômes de crises cardiaques ou d’AVC, par crainte du contact avec le COVID-19 mais aussi parce qu’elles ne veulent pas peser sur un système de santé déjà fort occupé. Ces préoccupations sont légitimes, mais beaucoup risquent de souffrir de lésions cardiaques à long terme et même de perdre la vie en ignorant leurs symptômes et en restant chez eux ou en retardant le moment de leur arrivée à l’hôpital".

"Cette situation est susceptible d’entraîner de nombreux décès"

Le Pr Alain De Wever, président de la Ligue, rappelle que les services de cardiologie restent équipés et préparés pour dispenser les soins urgents dans tout le pays. “Cette situation est susceptible d’entraîner de nombreux décès par accidents vasculaires cérébraux et cardiaques qui pourraient, et devraient, être évités” déclare Sandrine Daoud, directrice générale de la Ligue.



© D.R.



La Ligue Cardiologique Belge demande donc avec insistance à toute personne qui présente des symptômes de crise cardiaque ou d’AVC de solliciter immédiatement une aide médicale en appelant le 112 ou, en cas de doute, son médecin traitant ou un médecin traitant de garde. Laisser de tels symptômes sans traitement peut être mortel, et les risques posés par un retard de diagnostic sont également très importants.ajoute le Dr Luc Missault, cardiologue et président du Comité Scientifique de la Ligue.Pour rappel, toute personne présentant les symptômes d'un AVC ou de crise cardiaque doit suivre le protocole normal et appeler immédiatement une ambulance en composant le 112.