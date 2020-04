Pierre-Yves Jeholet assure que l’école sera ouverte pour les parents sans alternative.

La Ligue des familles s’est exprimée par communiqué de presse après le CNS, estimant que de nombreux parents allaient être laissés sans solution. "On dit aux parents que le retour en classe n’est pas sûr, et on leur demande de mettre leurs enfants, y compris les plus jeunes, à la garderie ? Ça n’a aucun sens […] Il n’y a donc toujours aucune solution prévue pour les parents qui travaillent et dont les enfants ne retournent pas à l’école", relève Christophe Cocu, directeur général de la Ligue des familles. Il estime encore que les parents n’ont pas compris ce qui se passait pour les crèches. " Actuellement, leur accès est limité aux enfants dont les parents exercent une fonction cruciale. La Première ministre a indiqué que les crèches devaient accueillir effectivement les enfants. Est-ce donc un retour à la normale, pour tous les enfants ? Dès le 4 mai ? Nous réclamons une clarification rapide."

Du côté du gouvernement fédéral, on nous assure que les crèches "n’ont jamais été réservées à une catégorie de parents".