Mercredi, le Comité de concertation a décidé de maintenir les écoles maternelles ouvertes alors que les cours en présentiel de tous les autres niveaux d'enseignement sont suspendus dès lundi, jusqu'aux vacances de Printemps (Pâques).

Selon le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet, cette décision était le fruit d'un compromis, entre son gouvernement qui souhaitait la fermeture de toutes les écoles et le gouvernement flamand qui plaidait pour le maintien de leur ouverture. Cependant, mercredi soir, le ministre flamand de l'Enseignement, Ben Weyts, a conseillé aux parents de garder les enfants en bas âge à la maison.

La fermeture des classes maternelles sera dès lors discutée lors de la réunion du gouvernement francophone ce jeudi, avant une rencontre avec les acteurs de l'enseignement à 12h00. Les syndicats ont fortement critiqué l'ouverture des écoles maternelles, mettant en avant que les institutrices et instituteurs étaient beaucoup plus en contact avec leurs élèves que ceux des autres niveaux d'enseignement.

Pour la Ligue des familles, "il est difficilement compréhensible" de voir une mesure "remise sur le métier moins de 24 heures" après son annonce. Sans se prononcer sur le fond, c'est l'éventuel revirement qui est pointé du doigt par l'association. "Ces changements de règles sont difficiles à vivre pour les parents, qui se débrouillent comme ils peuvent pour s'organiser et pouvoir continuer à travailler dans cette situation difficile", souligne Christophe Cocu, directeur général de la Ligue, cité dans le communiqué.

L'association plaide dès lors pour le maintien des mesures décidées mercredi. Si la fermeture des écoles maternelles devait néanmoins être imposée, la Ligue des familles exige qu'une garderie soit mise en place "pour tous les parents qui indiquent en éprouver le besoin sans davantage de conditions". Le chômage temporaire accordé aux parents en cas de fermeture des écoles est un "dispositif important et nécessaire", selon l'association, mais qui "génère une perte de revenus que certaines familles ne peuvent se permettre". La garderie devient alors indispensable.

Les directeurs du fondamental veulent une même décision pour le maternel et le primaire

Alors que la Fédération Wallonie-Bruxellois doit décider jeudi de la fermeture ou non des écoles maternelles la semaine prochaine, les directeurs du fondamental (écoles maternelles et primaires) jugent "infaisable" de laisser les premières ouvertes mais de fermer les secondes. "Suite à la décision de suspendre les cours, le Collège des Directeurs de l'Enseignement Fondamental ne se pose pas expert en matière sanitaire et nepeut donc se prononcer sur le bien-fondé de la fermeture des écoles", écrivent-ils dans un communiqué jeudi.

"Il est par contre expert de terrain et peut déclarer sans se tromper l'infaisabilité de la fermeture du niveau primaire tout en laissant les écoles maternelles ouvertes et affirme sans détour que cette responsabilité va, une fois de plus, se poser sur les épaules des directions qui sont excédées par ces revirements continuels", ajoutent-ils.

Le Comité de concertation a décidé mercredi de suspenndre tous les cours en présentiel dès la 1re primaire à compter de lundi, mais de laisser les maternelles ouvertes. La décision a immédiatement suscité une levée de boucliers auprès des acteurs.

Dans certaines écoles, des arrêts de travail ont d'ailleurs été observés jeudi matin pour dénoncer cette décision.

Dans un communiqué, la Ligue des familles appelle toutefois à ne pas fermer les écoles maternelles la semaine prochaine.

"Certains parents se réjouissaient de voir que les plus jeunes allaient pouvoir poursuivre l'école plus ou moins normalement. D'autres s'étonnaient du manque de cohérence de cette mesure. Mais que l'on soutienne ou pas la mesure annoncée hier, il est difficilement compréhensible de la voir remise sur le métier moins de 24 heures plus tard. Ces changements de règles sont difficiles à vivre pour les parents, qui se débrouillent comme ils peuvent pour s'organiser et pouvoir continuer à travailler dans cette situation difficile", selon la Ligue.

Si la décision devrait être prise de fermer les écoles maternelles la semaine prochaine, la Ligue demande alors à ce que des garderies soient partout organisées.