C’est la demande de la Ligue des Famille pour lutter contre la malbouffe à l’école et la problématique des enfants de plus en plus en surpoids.

Face à l’explosion alarmante du nombre d’enfants obèses, se pose inévitablement la question du rôle de l’école dans l’accès à une alimentation saine et la lutte contre la malbouffe.

Pour la Ligue des familles, interdire les collations sucrées n’est pas forcément la meilleure mesure à adopter pour lutter contre le surpoids chez les enfants. À une interdiction stricte, l’association préfère en effet servir gratuitement une soupe à tous les enfants pendant les heures d’école. "On a bien sûr une idée du type d’aliments qu’il vaudrait mieux éviter de donner aux enfants. La soupe nous semble donc être la bonne alternative. C’est pourquoi nous souhaitons que les enfants puissent recevoir gratuitement une soupe de bonne qualité, à base de légumes, dès 10 h", détaille Maxime Michiels, chargé d’études à la Ligue des familles.