En ces temps de pandémie, force est de constater que le personnel soignant ainsi que les hôpitaux du monde entier sont soumis à rude épreuve. Certains, plus que d'autres, parviennent à tirer leur épingle du jeu et à garder la tête hors de l'eau.S'il est difficile d'évaluer quantitativement les "performances" des établissements hospitaliers, le magazine newyorkais Newsweek, en collaboration avec l'institut d'études et d'opinions "Statista", s'est risqué à établir un classement des meilleurs hôpitaux du monde. Les critères analysés sont notamment la renommée des médecins, l'efficacité des services d'urgences, ou encore la performance technologique des différents appareils utilisés.

Les trois meilleurs établissements mondiaux sont tous américains: la Mayo Clinic, à Rochester, devance ainsi la Cleveland Clinic et le Massachusets General Hospital. Dans le top 20, on retrouve plusieurs hôpitaux européens, comme le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, en Suisse, ou l'Hôpital Universitaire de la Pitié Salpêtrière, à Paris.



Le premier hôpital belge est l'UZ Leuven (Campus Gasthuisberg) qui se classe à la 31e place. Dans le top 200, on retrouve également les Cliniques universitaires Saint-Luc, à Bruxelles, ainsi que l'UZ Gent, tous deux classés entre la 101e et 200e positions (les places n'étant pas respectivement attribuées au-delà de la 100).

Un seul hôpital wallon dans le top belge

L'hebdomadaire américain Newsweek propose également un classement des meilleurs hôpitaux, pays par pays. Étonnamment, pour la Belgique, seuls dix-neuf établissements sont recensés. Parmi eux, un seul hôpital wallon: le CHU UCL Namur (Site Sainte-Elisabeth), qui occupe l'avant-dernière place.





