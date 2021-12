Après la colère ressentie à la suite du Comité de concertaion (Codeco) de mercredi qui a imposé au secteur culturel une nouvelle fermeture dès ce dimanche 26 décembre, de très nombreux acteurs culturels ont décidé d'entrer en résistance, que ce soit via des actions en justice, un appel à manifester ou la désobéissance en restant ouverts. Jeudi au fil de la journée, et encore ce vendredi, la liste des théâtre et cinémas étant résolus à garder leurs portes ouvertes ne cessait de s'allonger.

L’Union de la Presse Cinématographique Belge, via un communiqué, a vendredi tenu à "apporter son soutien aux cinémas qui ont décidé de résister en maintenant leurs portes ouvertes". Mais également à "exprimer sa solidarité avec ceux qui ne peuvent pas se le permettre et se voient contraints de se plier à cette décision inepte du gouvernement", sur laquelle l’Union de la Presse Cinématographique Belge exhorte d'ailleurs de revenir.

Voici la liste, non-exhaustive, des cinémas et théâtres qui ont décidé de rester ouverts:

- À Bruxelles :

Théâtre Le Public

Théâtre Les Tanneurs

Théâtre Le Varia

Théâtre National

La Balsamine

Atelier 210

Le Rideau

Théâtre La Montagne magique

Théâtre des Martyrs (en janvier)

Théâtre royal du Parc (en janvier)

Théâtre de la Toison d'Or

Kinograph

Cinéma Palace

Cinéma des Galeries

Cinéma Vendôme

La Maison qui chante

Sounds Jazz Club

Jazz Station

Centre culturel Jacques Franck

Les Coeurs de Bois Théâtre Royal

- À Charleroi

Quai 10

- À Liège

Cinémas du groupe les Grignoux

La courte échelle

Le Moderne

Théâtre de l’Étuve

La Cité Miroir

Blues-sphere

Ventre de la baleine/Péniche-spectacle

Le Trocadéro

- À Namur

Les Grignoux

Le Grand Manège

- À Louvain-la-Neuve

La Ferme du Biéreau

- À Verviers

Centre Culturel

- À Gedinne

Ciné Gedinne

- À Beauvechain

Théâtre des 4 mains.

- À Fleurus

Ferme de Martinrou

- À Stavelot-Trois-Ponts

Centre Culturel