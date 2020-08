La Mayenne (France) rejoint la liste rouge, comme plusieurs zones de Roumanie, de Suisse, de Bulgarie et d’Espagne.

Le SPF Affaires étrangères a élargi samedi la liste des régions d’Europe où les voyages touristiques ne sont désormais plus autorisés en raison du rebond de la pandémie de Covid-19 ainsi que la liste des régions d’Europe où les voyageurs sont invités à faire preuve d’une vigilance accrue.

En France, la Mayenne rejoint ainsi la liste rouge, tout comme plusieurs parties de la Bulgarie (Severoiztoche, Yugozapaden). Il en va de même pour la région lémanique en Suisse (Genève, Vaud et Valais) ainsi que plusieurs zones de Roumanie (Centre, sud-est, Sud-Munténie et Sud-ouest Olténie. En Espagne, la Navarre est désormais sur liste rouge elle aussi. Elle côtoie désormais l’Aragon et les régions de Barcelone et Lleida (Catalogne).