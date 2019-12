En Fédération Wallonie-Bruxelles, les enfants entrent en première primaire l’année de leurs six ans. Après un parcours de douze ans, ils devraient en théorie sortir de l’enseignement secondaire l’année de leurs 18 ans. C’est en tout cas ce que prévoit la théorie. Mais dans les faits, la majorité des élèves prennent du retard dans leur parcours et passent plus de douze ans sur les bancs de l’école. C’est un des constats qui figurent (à nouveau) dans les derniers indicateurs de l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles, ce rapport annuel de près de 80 pages qui fournit des données chiffrées sur notre système d’enseignement.

(...)