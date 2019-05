Les experts suspectent fortement que la louve Naya a déjà mis bas, a indiqué vendredi la porte-parole de l'Agence flamande pour la nature et les forêts, Natuur en Bos, Marie-Laure Vanwanseele. Sur les images datées des 23 et 24 avril, il était clair selon les experts que Naya était prête à mettre bas. Depuis, elle n'a plus été vue sur les images de vidéo surveillance. Les experts pensent en effet que la louve aurait déjà donné naissance à ses petits. Raison pour laquelle elle n'a pas été aperçue depuis plusieurs jours. "Dès le moment où elle met bas, il est logique que nous ne la voyions plus", explique Mme Vanwanseele. "Il s'agit d'une déduction basée sur les images de la semaine dernière."

L'agence flamande ne se lancera pas à la recherche de la nichée de louveteaux. Les responsables expliquent en effet qu'ils ont besoin de calme. Les petits louveteaux devraient faire leur apparition d'ici quelques mois. "Nous avons des caméras dans les environs. Nous nous attendons à avoir des images des louveteaux au plus tôt en été", ajoute Mme Vanwanseele.

Elle souligne également que des mesures préventives sont nécessaires pour protéger les pâturages de moutons, maintenant que les petits sont nés. "Les besoins alimentaires sont maintenant un peu plus importants. August (le père des louveteaux, ndlr) doit en effet fournir de la nourriture à toute la meute."