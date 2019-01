Un nouveau rassemblement d’étudiants du secondaire se tient ce jeudi à Bruxelles pour réclamer une meilleure politique pour le climat. Cette marche est la troisième en trois semaines. Le parcours est semblable à celui de jeudi dernier. Le départ s'est donné avant 11 h au carrefour de l’Europe, en face de la gare Centrale. "Le rassemblement pour le départ du cortège est prévu à 10 h 30. La fin de l’événement devrait avoir lieu vers 13 h 30 mais, la dernière fois, les étudiants ont marché rapidement", avait expliqué la zone de police Bruxelles Capitale Ixelles.

Élèves et étudiants réalisent donc une boucle puisque l’arrivée se fera à hauteur de la gare Centrale. Ils déambulent notamment dans la rue de Namur, la rue Luxembourg, la rue Joseph II ou encore la rue du Congrès. Pour mémoire, la première marche avait réuni 3 000 personnes, alors que celle de la semaine dernière avait mobilisé 12 500 élèves.

"On pense qu’il y aura beaucoup de monde. On ne peut pas faire d’estimation mais on incite tout le monde à éviter le secteur en voiture", indiquait Ilse Van de Keere, de la police.

La Fédération des étudiants francophones a incité les étudiants du supérieur à faire grève comme les plus jeunes et à venir manifester ce jeudi. "La FEF pense qu’il est de sa responsabilité, en tant qu’organisation représentative des étudiants, de soutenir et de se joindre à ce mouvement tout en respectant profondément son auto-organisation et son indépendance", expliquait le syndicat étudiant ce mardi.

Le ministre de l’Enseignement supérieur Jean-Claude Marcourt (PS) a salué l’appel lancé par la FEF, tout en redoutant les effets à long terme d’un mouvement de grève tous les jeudis sur l’apprentissage des étudiants. "La mobilisation des étudiants pour le climat est tout à fait essentielle. Il faut veiller à ce que ce mouvement n’ait pas d’effets négatifs sur leurs études. Si les cours sont maintenus par les établissements ces jeudis, cela se retournera inévitablement contre les étudiants les plus fragiles", a commenté mardi le ministre.

Du côté des universités, aucune mesure spécifique n’est prévue concernant l’événement comme le confirme le porte-parole de l’ULB, Nicolas Dassonville.