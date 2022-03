Une très mauvaise surprise. Début mars, Nele, une Flamande de 34 ans, a connu une expérience plus que désagréable. Cliente satisfaite de HelloFresh depuis près de trois ans, elle a fait bondir sa maison entière lorsqu'elle a découvert... une souris dans sa box !

Effectivement, l'animal se trouvait au beau milieu du fromage, de la laitue, des mandarines et d'un morceau de viande. "J'ai remarqué que certains des sacs étaient endommagés, mais je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention", commence-t-elle pour le média néerlandais RTL Nieuws. Puis, elle entend des bruits de plus en plus prononcés. Quelque chose semble même bouger. "Sous le morceau de steak, une souris a alors sauté hors de la boîte", s'exclame-t-elle.

Instinctivement, Nele crie de sursaut. Son mari arrive en catastrophe pour faire fuir l'animal le plus loin possible. "J'étais très effrayée", ajoute-t-elle. Rapidement, elle tente de prendre contact avec la boîte afin de se plaindre de cette situation. Sur le chat, un employé lui répond "qu'il est désolé pour elle." Il a ensuite demandé si elle pouvait encore manger ce qui avait dans la boîte. "Il était probablement inquiet que je ne puisse pas goûter le contenu de la boîte. Mais il n'en était pas question ! Tout est allé directement à la poubelle..."

HelloFresh a également expliqué que la société allait essayer de trouver comment une souris s’était retrouvée dans l'une de ses boîtes. "Vous aurez bientôt de nos nouvelles", a notamment expliqué la boîte à travers son service client.

Près de deux semaines après l'incident, Nele n'a toujours pas de nouvelles. Elle décide donc de prendre les choses en mains avec un message sur le groupe Facebook de HelloFresh. "Je me suis sentie ignorée et je ne comprenais pas pourquoi cela prenait autant de temps."

Selon elle, l'histoire aurait certainement pu s'arrêter là avec un peu plus de considération. "Jamais je n'aurais publié cette histoire sur Facebook s'ils m'avaient contactée et remboursée. Mais visiblement, c'était nécessaire afin de faire avancer les choses..." Très rapidement, son message crée le buzz sur internet. Et son post du 20 mars compte désormais plus d'une dizaine de milliers de likes et de réactions. Ce qui pousse HelloFresh a contacter Nele. "La boite a été remboursée et j'ai reçu une carte avec des excuses pour cette 'surprise désagréable' dans la boite", avoue-t-elle.

Elle ajoute ne pas vouloir polémiquer. "Je suis finalement satisfaite de leur réaction. Mais le fait que cela ne se soit produit qu'après trois semaines et un message Facebook est tellement dommage. Leur communication n'est vraiment pas adéquate."

Contacté par nos soins, HelloFresh déclare que "la sécurité alimentaire est notre priorité absolue et nous prenons tout incident lié à cela très au sérieux." De plus, la firme assure qu'elle "entretient une relation à long terme avec un leader de l'industrie antiparasitaire et, ensemble, nous enquêtons de près sur la situation pour éviter que cela ne se reproduise." Elle a également adressé une nouvelle fois ses plus plates excuses. "Nous regrettons profondément l'expérience de notre cliente et lui présentons nos plus sincères excuses."