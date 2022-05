Pour certains, il s'agit d'une atteinte à la vie privée.

Signal est une messagerie de plus en plus prisée car elle protège au mieux la vie privée des utilisateurs. Les messages sont cryptés (chiffrés) de bout en bout et la plateforme ne stocke aucune donnée, “Personne ne peut intercepter, lire et modifier les messages et les signatures électroniques valident la réelle identité des interlocuteurs, ce qui protège notamment des cybercriminels escrocs”, nous décrit Frédéric Taes, président de l’ONG “Internet Society Belgium”, qui agit pour un “Internet ouvert, neutre, décentralisé, accessible et fiable pour tous.” “Le risque zéro de s’y faire pirater n’existe mais il est tout de même infime par rapport au mail ou à Messenger, par exemple.”

