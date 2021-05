Le samedi 8 mai, la plupart des Belges se sont rués sur les terrasses malgré une météo fraîche et capricieuse. Un effet qui n’aura duré que quelques jours, avant que l’enthousiasme soit rattrapé par la frilosité. “Si vous voulez un bilan très rapide de notre situation, il suffit de regarder la météo depuis deux semaines. C’est une catastrophe, souffle Fabian Hermans, de la Fédération Horeca Bruxelles. Je l’ai dit depuis le début, nous ne sommes pas à Malaga ou dans le sud de la France. On voit bien que les Belges veulent être au rendez-vous depuis le 8 mai, mais la météo est un enfer. Il y avait 11 degrés samedi soir, et vendredi j’ai vu deux centimètres de grêlons à Laeken…”

