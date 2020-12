La ministre en charge de la Fonction publique, Petra De Sutter, insiste mardi dans un communiqué commun avec le Premier Alexander De Croo sur l'importance de continuer de privilégier le télétravail, y compris parmi les fonctionnaires, partout où cela est possible.

"Nous voyons de plus en plus de monde se rendre de nouveau quotidiennement au travail", note le cabinet de la ministre. Or, il est obligatoire de télétravailler depuis fin octobre, sauf si le poste nécessite une présence sur place.

Dernièrement, on observe une recrudescence du trafic routier, ce qui semble indiquer une reprise des déplacements vers le lieu de travail, avait déjà récemment noté le ministre Pierre-Yves Dermagne. Ce dernier souhaite que l'on contrôle davantage l'obligation de télétravail.

Petra De Sutter indique quant à elle mardi qu'elle va envoyer ce jour-même une circulaire demandant à tous les SPF de veiller à une limitation maximale de la présence de fonctionnaires dans les bâtiments. Là où cela est possible, on peut même fermer temporairement des étages ou des bâtiments entiers, suggère-t-elle.