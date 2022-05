"C'est en faisant preuve de volonté politique que les objectifs que nous nous sommes collectivement assignés donneront un nouvel élan à la politique fédérale", a-t-elle affirmé. Mme Khattabi a dit souhaiter instituer des objectifs de développement durable "comme boussole de notre politique, en prenant des initiatives très concrètes telles que l'adoption d'un nouveau plan fédéral de développement durable après 12 ans d'absence, en instituant l'intégration des objectifs de développement durable dans les notes de politique générale ou encore en faisant en sorte que le plan de relance fasse le lien avec les objectifs de développement durable pour que les institutions et les réformes contribuent à la réalisation de l'agenda 2030 (une réunion de deux agendas mondiaux: celui du développement durable et celui de la coopération au développement, ndlr)".

Les experts du colloque ont insisté sur l'importance du changement climatique qui, selon eux, représente la plus grande menace pesant sur le développement durable. Ses conséquences touchent les populations les plus pauvres et les plus vulnérables.

La ministre Khattabi a insisté sur la nécessité de modifier l'article 7 bis de la Constitution qui prévoit que "dans l'exercice de leurs compétences respectives, l'État fédéral, les communautés et les régions poursuivent les objectifs d'un développement durable, dans ses dimensions sociale, économique et environnementale, en tenant compte de la solidarité entre les générations."

L'accord de la Vivaldi stipule, en effet, que l'article sera modifié au cours de cette législature, afin de se concentrer sur une transition plus juste vers une société climatique neutre, sur l'économie circulaire et sur la fin de la perte de la biodiversité.

Lors du colloque, une chercheuse de l'ULB, Fanny Vrydagh, qui mène en ce moment une étude sur les conclusions des 25 années de la loi souligne le "manque de communication entre les différents niveaux de pouvoir en Belgique". Elle salue toutefois l'engagement du Premier ministre, ainsi que de la coalition de la Vivaldi pour le développement durable. Enfin, elle explique que les questions "sociales, économiques et écologiques sont prises en compte aux différents niveaux de pouvoirs". L'étude qui a débuté en avril dernier est encore en cours et sera présentée en juin aux autorités, a-t-elle précisé.