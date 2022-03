Pour la première fois depuis que les statistiques en matière de sécurité routière existent, le nombre de tués sur les routes wallonnes est passé sous la barre symbolique des 200 victimes. Selon l’Institut Vias, 187 personnes ont perdu la vie lors d’accidents de la route en Wallonie, en 2021. Un chiffre en baisse de 36 unités par rapport à une année 2020 durant laquelle un confinement strict avait considérablement réduit les déplacements durant deux mois.

Si la ministre wallonne de la Sécurité routière se réjouit de la forte baisse du nombre de tués sur les routes du sud du pays, elle entend toutefois relativiser leur portée. "Nous sommes en dessous de la barre des 200 tués qui était l’objectif de 2020, analyse Valérie De Bue. Et sur la dernière décennie, les chiffres sont clairement à la baisse (NdlR : 355 tués en 2012). Mais ces chiffres sont à nuancer car il y a eu une circulation différente en raison de la pandémie. Il y a eu moins d’événements festifs et de festivals. Et les boîtes de nuit sont restées fermées de longues périodes. Il faut revoir les chiffres dans ce contexte."

