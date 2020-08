Qui aurait dit il y a un an que le tourisme wallon allait connaître un été surchargé ? Pourtant, les différents opérateurs ont eu du travail, et pas seulement pour respecter et faire respecter les mesures sanitaires. Si certains s’en sortent (beaucoup) mieux que d’autres, il ne faut pas oublier que le confinement a laissé des traces, et des pertes. Les prochains mois seront décisifs pour les différents acteurs et la ministre chargée du secteur, Valérie De Bue, compte bien capitaliser sur cet été bien spécial. Entretien.

Valérie De Bue, à une semaine de la fin des vacances, pouvez-vous tirer un premier bilan de l’activité touristique en Wallonie ?

"Nous n’avons pas encore tous les chiffres, mais les tendances qui nous arrivent sont toutes très positives. Nous avons remarqué que les Belges ont opté pour des vacances locales et que les séjours étaient en moyenne plus longs que les autres années. On est passé de séjours de deux à trois nuitées à une semaine, environ. La saison a été plus longue également. Si le plus gros de la fréquentation s’établissait les autres années entre le 15 juillet et le 15 août, les deux mois complets ont été chargés en 2020."

(...)