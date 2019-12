La décision de Christie Morreale (PS), ministre wallonne de l’Emploi, alors que "de nombreux contrats APE se terminent le 31 décembre".

Les dossiers des aides à l’emploi (APE) ont pourri la fin de législature du dernier gouvernement wallon MR-CDH. Pierre-Yves Jeholet, alors ministre de l’Emploi, s’est cassé les dents sur cette réforme qui a focalisé le rejet d’une bonne partie du monde associatif. C’est que les APE concernent 60 000 travailleurs et plus de 4 000 employeurs du secteur associatif ou des pouvoirs locaux, subsidiés par ce système.

La nouvelle ministre wallonne de l’Emploi, Christie Morreale, a annoncé sa volonté de mener à bien une réforme le plus rapidement possible. La méthode, consensuelle et menée avec les partenaires sociaux, sera différente de celle de son prédécesseur, assure-t-elle.

Un problème se pose cependant pour 10 455 employés sous contrat CDD qui risquent de voir leur contrat arriver à échéance avant que la réforme ne soit aboutie. "De nombreux contrats à durée déterminée arrivent à échéance le 31 décembre. Beaucoup de travailleurs et d’employeurs nous ont interpellés pour savoir ce qui allait advenir d’eux. J’ai donc décidé de généraliser le renouvellement de tous ces CDD ", nous assure Christie Morreale (PS), ministre wallonne de l’Emploi. " Cela concerne des personnes qui travaillent parfois depuis des années en CDD, dans le secteur de l’aide aux personnes, du non-marchand, du soin à domicile, ou encore des maisons de repos ."

Au total, ce sont 10 455 travailleurs en CDD, 4 432 dans le secteur non marchand (ASBL, etc.) et 6 023 dans les pouvoirs locaux (communes, CPAS, etc.) qui vont voir leurs contrats renouvelés.

Dans une province comme Liège, cela représente 3 516 CDD, 2 808 en Hainaut, 1 689 à Namur, 1 254 en province de Luxembourg, 934 en Brabant wallon et même 254 en région bruxelloise.

Le budget des APE pour 2020 a été fixé à 660 millions € (partie subvention pour l’emploi), soit le montant de 2019, plus 10 millions € d’indexations.

"Les contrats sont liés aux personnes qui l’occupent. Leurs emplois sont donc stabilisés pour deux ans", précise le cabinet de la ministre.

C’est la troisième fois que le pouvoir politique s’attaque à la réforme du système APE. Une certaine stabilité devait être assurée pour éviter que des personnes se retrouvent du jour au lendemain privées de leur travail. "Avant de décider que ces contrats seraient prolongés, nous avons réfléchi au temps nécessaire pour boucler la réforme et conclu que 15 mois au minimum étaient nécessaires. On ne pouvait pas demander aux employeurs d’envoyer des C4 provisoires, ni aux administrations de traiter des milliers de dossiers", reprend la ministre Morreale, qui s’attaque désormais à la réforme des APE, sur laquelle ses prédécesseurs se sont cassé les dents. " On ne part pas d’une page blanche. Le projet avait été développé en 2015 et il y avait eu des auditions en fin de législature dernière. Dans notre projet, on garantira que chaque euro sera utilisé pour le maintien de l’emploi, ce qui n’était pas clair dans la version du précédent gouvernement. Là, les enveloppes dévolues à chaque ministre auraient pu être affectées à autre chose que l’emploi. Nous mènerons cette réforme avec un souci de transparence, de simplification administrative et de maintien de l’emploi."