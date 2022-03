Ce lundi 28 mars marque la fin des funérailles pour les victimes du drame de La Louvière. Il y a une semaine, Paolo F faisait 6 morts et 10 blessés en percutant de plein fouet un groupe de gilles au carnaval de Strépy-Bracquegnies. Une catastrophe qui soulève évidemment des questions. Ce drame aurait-il pu être évité ? Pour Valérie De Bue, cela est une évidence: "Les accidents de la route ne sont pas une fatalité. Nous devons tout mettre en œuvre pour atteindre cette "vision zéro" de victime sur nos routes", soutient-elle.

Pour se faire, la région wallonne va mettre en place plusieurs outils. L'objectif est de sensibiliser et d'hausser le ton face aux comportements dangereux. La ministre chargée de la sécurité routière dans la région promet ainsi plus de contrôles et une lutte accrue sur les réseaux sociaux où certains font "l'apologie de la vitesse". Elle prévient également que de nouveaux radars tronçons seront installés dans les mois à venir: "C'est ma priorité", affirme-t-elle.

Par ailleurs, Valérie De Bue soutient la démarche du ministre de la justice, Vincent Van Quickenborne, qui veut un parquet national pour une politique routière homogène sur tout le territoire.

Sur le permis à points, à l'étude au fédéral, l'invité ne se prononce pas en faveur: "Il n'est pas démontré que les pays à points ont de meilleurs résultats en sécurité routière", pointe-telle.

Un secteur du tourisme timoré

Après deux ans de pandémie et les restrictions qui l'accompagnaient, la tendance semble être aux voyages à l'étranger pour les Belges. Cependant, le taux de remplissage des gîtes reste tout a fait raisonnable: "On est à 70%", précise la ministre. Malgré tout, la situation pour les hôtels est moins flatteuse reconnaît-elle: "Nous essayons de relancer les voyages d'affaires."

Le conflit en Ukraine est également source d'inquiétude pour les voyageurs ainsi que la hausse des frais énergétiques qui plombe le budget vacances de nombreux Belges.

Enfin, elle confirme que plusieurs partenaires touristiques ont proposé leur aide pour l'accueil de réfugiés ukrainiens.