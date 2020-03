Ce lundi 9 mars, les chargés de mission ont fait rapport au roi pour la première fois.



Le Roi a chargé Monsieur Dewael et Madame Laruelle de continuer à prendre les initiatives nécessaires en vue de la mise sur pied rapide d’un gouvernement. Ils remettront leur rapport final au plus tard le 16 mars.

Le 19 février, le roi avait chargé Patrick Dewael (Open Vld) et Sabine Laruelle (MR), respectivement président de la Chambre et du Sénat, de "prendre les contacts politiques nécessaires" en vue de former un gouvernement. La mission de leur prédécesseur, le vice-Premier ministre CD&V Koen Geens, s'est soldée par un échec.