Deux incidents, cinq blessés, dont un grave, en moins d’un mois au Mali dans les rangs belges. "On constate une nette dégradation de la situation sécuritaire depuis le début de la Minusma ( la mission de l’Onu au Mali, NdlR ) en mai 2014", constate le capitaine de vaisseau Carl Gillis, commandant de la division Opérations de la Défense.

Le vendredi 24 janvier, un véhicule du contingent belge de la Minusma présent à Gao, dans le nord-est du pays, a roulé sur une mine artisanale (un IED dans le jargon, pour engin explosif improvisé). Les faits se sont produits à la fin d’une mission de reconnaissance, alors que la colonne de sept véhicules était en train de rejoindre le camp de Gao. Trois hommes ont été blessés. Deux légèrement - ils ont été soignés sur place et ont pu regagner rapidement leur unité - et un plus sérieusement (les deux pieds cassés). Ce dernier "a été opéré dans un hôpital de campagne français sur place, puis il a été évacué dans la nuit de vendredi à samedi vers un hôpital civil en Belgique dans le but de lui offrir les meilleurs soins possible", a détaillé le capitaine Gillis, vendredi.

(...)