Si les Belges ont beaucoup de bonnes intentions, la mise en pratique reste difficile.

Réduire son impact carbone au quotidien, voilà des années qu’on nous demande de le faire. Cela passe évidemment par des lois, mais aussi par des petits (et plus grands) gestes au quotidien. Et si tout le monde ou presque a pris conscience des efforts à fournir pour diminuer la pollution dans notre pays, le passage à l’acte reste compliqué. C’est ce qu’on apprend notamment dans le premier baromètre de la mobilité, présenté par Europ Assistance. Dans cette étude, toute l’attention a été portée sur la mobilité douce et la façon dont les Belges ont déjà changé, ou sont prêts à changer, leurs habitudes de déplacement.

Premier élément positif à retenir, 70 % des Belges sont en faveur d’une mobilité plus durable sur l’ensemble du pays. Mais comme souvent, c’est la mise en pratique qui reste compliquée puisque nous sommes en même temps 69 % à estimer que nous ne faisons pas encore assez d’efforts.