Accès facile au vaccin, infos de confiance ; mise en avant des attraits physiques, psychologiques et économiques d’un monde post-vaccin : voici les leviers pour convaincre.

La mise en contexte d’un sujet est importante. Et encore plus lorsqu’il s’agit du vaccin contre le Covid-19 ", commence Vincent Yzerbyt, professeur de psychologie sociale à l’UCLouvain et membre du groupe d’experts Corona et Psychologie. Les derniers chiffres de Sciensano à propos de la vaccination sont les suivants : 50 % de la population a l’intention de se faire vacciner ; 33 % ne sont pas certains de le faire et 17 % n’en ont pas l’intention. "Insister sur le fait qu’une minorité y est opposée n’est certainement pas constructif. Il y a finalement une bonne majorité qui n’y est pas opposée ! Et oui parmi elle, nombre de gens se posent des questions, ce qui est tout à fait normal", relève le professeur de psychologie.

(...)