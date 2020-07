Le parc animalier a posté, ce mardi 7 juillet, un post Facebook qui a surpris le musée situé dans le parc du Cinquantenaire à Bruxelles.

"La Crypte de Pairi Daiza recèle bien des mystères. L’un d’entre eux est la momie surnommée 'Rascar Capac', qui affiche près de… 2.200 ans au compteur !", annonce le célèbre parc animalier sur son compte Facebook ce mardi 7 juillet. Relatant l'histoire de cette célèbre momie qu'Hergé a rendue célèbre dans l'une des aventures de Tintin, Pairi Daiza détaille ensuite les différents endroits où elle a été exposée, citant notamment la France et le Canada.

S'il a beaucoup voyagé, le très ancien squelette se trouve en Belgique depuis un certain temps maintenant. "Pairi Daiza lui a donné sa dernière demeure", plaide ainsi le parc situé à Brugelette.

Des dires qui irritent les Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Si ses dirigeants sont habitués à voir le parc zoologique se vanter de posséder la "vraie momie" de Rascar Capac, ils n'en sont pas moins effarés de constater que Pairi Daiza essaie d'attirer davantage de clients avec de fausses allégations.

"Nous n'attirons pas les visiteurs en leur promettant des pandas, nous espérons de la même manière que Pairi Daiza cesse de prétendre pouvoir montrer la momie de Rascar Capac", déclare Alexandra De Poorter, directrice générale ad interim des Musées Royaux d'Art et d'Histoire, dans un communiqué. L'institution, située au coeur du parc du Cinquantenaire, expose la célèbre momie depuis "des lustres". L'incompréhension règne donc du côté du musée quant au fait que le parc zoologique se targue de posséder des objets qui se trouvent en réalité à d'autres endroits. "Nous continuerons à inciter Pairi Daiza à attirer le plus grand nombre de personnes possible dans son beau parc par des faits avérés", conclut Mme De Poorter.