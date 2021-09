Les coûts de la monarchie ont fortement augmenté cette année, c'est ce que nos confrères de Sudinfo relatent ce matin. En effet, les coûts de la famille royale étaient évalués à 37 millions d'euros, mais l'Etat a été forcé de réajuster ce budget en 2021 en rajoutant 2,5 millions d'euros.

Une hausse qui est difficilement explicable puisque la liste civile du Roi ne change pas. Il en est de même pour les trois dotations accordées au roi Albert, à la princesse Astrid et au prince Laurent. Cette augmentation doit donc se trouver dans les coûts relatifs à la famille royale. On peut notamment citer les 6 millions d'euros dédiés à l'entretien des Palais, plus de 2 millions pour les militaires en charge de la protection de la famille royale, plusieurs centaines de milliers d'euros pour les voyages officiels ou encore 15 millions et demi pour la sécurité des bâtiments et des personnes.

Une facture qui s'alourdit donc. Au total, les Belges auront dû débourser 40 millions pour 2021, soit 3 euros et 42 centimes par personne.