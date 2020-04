Les autorités médicales rappellent l'impératif de poursuivre les soins et les vaccinations même durant cette période d'épidémie.

Si les maladies chroniques ne disparaissent pas en temps de pandémie, les patients se font beaucoup plus rares dans les hôpitaux. Ce constat amène même les autorités médicales à rappeler l'impératif de poursuivre les soins, et même en cette période épidémique.

"Les gens ont peur de venir, on le voit chez nous où de nombreux rendez-vous sont annulés à la dernière minute. Le risque, c'est qu'il y ait par la suite un retard dans la prise en charge et donc des complications dans certains cas", estime Charles, chef de service en cardiologie au sein d'un hôpital bruxellois. Quand certains patients redoutent de se rendre à l'hôpital alors que la vague des patients contaminés déferle sur les services d'urgence, d'autres hésitent à solliciter des soignants qu'ils imaginent débordés à cause de l'épidémie de Covid-19.

"Il est vrai que nous sommes en pleine réorganisation. Et déjà que nous sommes en temps normal souvent en sous-effectif, la situation s'est empirée dans certains services. Des pneumologues, des ORL et des médecins d'autres spécialités sont désormais rattachés aux unités spécialisés covid-19 afin de donner un coup de main. La mortalité hors coronavirus risque donc d'exploser durant cette épidémie et les conséquences médicales risquent d'être assez graves et peuvent laisser des traces ", craint-il. D'ailleurs, l'OMS a publié une mise en garde sur son site: en attendant le vaccin contre le Covid-19, "il faut s'assurer que les gens sont protégés contre des maladies pour lesquelles le vaccin existe" insiste le Dr Katherine O'Brien, Directrice de la vaccination et de l'immunisation.

"Les patients atteints de maladies chroniques se sentent abandonnés"

La prolongation par le Conseil National de Sécurité des mesures liées au Coronavirus jusqu'au 19 avril et probablement jusqu'au 3 mai, reporte encore toutes les consultations, examens et interventions non urgents. Dans une lettre adressée à la Ministre de la Santé publique Maggie De Block et à Sciensano, l'association belge des syndicats médicaux (l'ABSyM) demande de réviser la notion d'urgence et de non urgence afin d'éviter au maximum les dommages collatéraux.

Depuis la procédure de Sciensano, en vigueur depuis le 14 mars 2020, toutes les consultations, examens et interventions non urgents dans les hôpitaux généraux, universitaires et de revalidation sont reportés pour laisser la priorité aux patients Covid-19. Et cette procédure s'applique également aux soins ambulatoires et donc en dehors de l'hôpital.

Ainsi, l'ABSyM fait remarquer que la prolongation de ces mesures soulève de plus en plus de questions. Les consultations, examens et interventions initialement jugés non-urgents ont été reportés comme demandé. Mais une prolongation supplémentaire peut devenir problématique. "Les patients atteints de maladies chroniques se sentent actuellement abandonnés par leur médecin généraliste et spécialiste. Les médecins, quant à eux, sont face à un dilemme déontologique et moral lorsqu'ils doivent refuser ces consultations à leurs patients", stipule-t-elle. Une maman pousse d'ailleurs un cri d'alarme, à ce sujet.



L'association belge des syndicats médicaux demande au plus vite une définition de la notion d'urgence, versus non-urgence dans les avis émis par Sciensano. Il doit y avoir un assouplissement de ces mesures afin de pouvoir continuer à assurer la continuité des soins à la population. Si tel n'est pas le cas, morbidité et mortalité secondaires dues aux mesures très strictes pour le Covid-19 semblent inévitables.