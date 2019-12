Pierre Vercauteren, politologue à l’UCL, est l’Invité du samedi de LaLibre.be

Alors que la Belgique n’a plus de gouvernement fédéral de plein exercice depuis plus d’un an, l’actualité politique reste assez mouvementée.

Pierre Vercauteren, politologue à l’UCL, commente cette année écoulée.

(...)