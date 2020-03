Les organisateurs vont imposer un audit à tous les groupes souhaitant participer afin de vérifier leur inclusivité.

La N-VA exclue de la prochaine Belgian Pride ? Voilà la conséquence potentielle d’une nouvelle décision prise par les organisateurs de la manifestation qui aura lieu le 23 mai prochain.

L’organisation de la Belgian Pride a en effet décidé de vérifier si toutes les organisations, entreprises et partis politiques qui veulent participer à la parade de la Pride appliquent une politique d’inclusion forte dans leur fonctionnement.

Par conséquent, ceux qui souhaitent s’inscrire en tant que groupe devront se soumettre à un audit d’inclusivité à partir de cette année. Seuls les groupes qui obtiennent un score suffisant et qui peuvent prouver leur volonté d’inclusivité par des exemples concrets seront autorisés à participer.

Autre changement notable : les marques commerciales ne seront plus autorisées à participer à la Belgian Pride, sauf si elles s’inscrivent en tant qu’employeurs. “Un climat de travail favorable et inclusif représente une étape indispensable pour améliorer le bien-être des personnes LGBTI +”, déclarent les organisateurs et organisatrices.

Par le passé, la Pride Parade s’est vu reprocher son caractère trop commercial, avec des participants et participantes qui utilisaient leurs chars pour du pinkwashing dans le but de présenter leur marque sous un jour avantageux.

La présence de la N-VA avait également suscité l’année dernière la colère de la Rainbowhouse, coupole qui regroupe de nombreuses associations actives dans la lutte pour les droits des personnes LGBTQI +, qui pointait du doigt des propos homophobes tenus par Théo Francken.

“Nous écoutons toujours les réactions, même lorsqu’il s’agit de critiques. Grâce à l’audit, nous savons que tous les participants et participantes à la Belgian Pride partagent et respectent nos valeurs, et soutiennent la communauté LGBTI +. Nous le consignons également dans un accord signé et dans une charte, comme les années précédentes. Nous sommes en contact avec les partis politiques pour nous assurer qu’ils tiennent leurs promesses de l’année dernière et nous examinons ce qu’ils veulent améliorer dans le futur”, précise Rachael Moore, membre de l’organe d’administration de la Belgian Pride.