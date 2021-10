La N-VA quitte le parlement

"Ce mardi 12 octobre devrait être un moment clé de la démocratie parlementaire: ce ne sera malheureusement pas le cas. Tout d'abord près de la moitié de nos collègues ne pourront pas être parmi nous en raison des mesures sanitaires", a tout d'abord fustigé Peter De Roover (N-VA). "(...) Ensuite, Monsieur le Premier ministre, vous devriez nous surprendre avec votre intervention, ce ne sera pas le cas, car vous avez déjà tenu une conférence de presse avant votre prise de parole à la Chambre. C'est du jamais-vu ! C'est le symbole du mépris de ce gouvernement pour le Parlement. C'est la raison pour laquelle la N-VA quittera l'hémicycle, nous ne nous rendrons pas complices."





Le Premier ministre a estimé que le raisonnement de la N-VA était "curieux". "Ils pourront avoir toutes les explications qu'ils souhaitent, aucun journaliste n'a eu accès aux informations et aux tableaux budgétaires que nous fournissons à la Chambre", a réagi M. De Croo. Les règles sanitaires ont également été rappelées, indiquant que les débats étaient retransmis de façon à ce que tous les députés fédéraux puissent assister au discours de politique générale.

"La Belgique, plaque tournante pour la production de vaccins"

Alexander De Croo a commencé son discours avec un petit tacle aux nationalistes flamands. "Laissez-moi tout d'abord évoquer la démocratie. Le respect est pour moi une valeur très importante de la démocratie. Fuir, se détourner, c'est véritablement le pire que l'on puisse connaître dans la démocratie et ce spectacle ne nous a pas été épargné", a débuté M. De Croo.





"Il y a un an notre pays était à la veille de la deuxième vague", a-t-il continué. "Grâce à la vaccination le plus dur est derrière nous. (...) Cette période fut particulièrement difficile sur le plan mental et tout particulièrement pour les jeunes. Il faut rendre l'accès aux soins psychologiques plus accessibles. C'est pourquoi nous avons dégagé du budget pour cela." Le Premier ministre a également estimé que la Belgique devait rester la "plaque tournante pour la production de vaccins". "C'est la raison pour laquelle nous voulons renouveler notre alliance avec les entreprises pharmaceutiques. Nous prévoyons d'acheter des vaccins pour une troisième dose."



Alexander De Croo a également rappelé que la Belgique déployait des efforts importants pour Covax. "Le coronavirus ne s'arrête pas aux frontières", a-t-il mis en garde. Il a salué l'élan de solidarité qui est né durant la crise sanitaire.

"La vague d'investissements la plus importante de ces dernières années"

Malgré les bons chiffres en termes d'emploi, le libéral flamand a appelé à la vigilance. "La hausse des prix de l'énergie risque de poser des difficultés", a-t-il mis en garde. "Le moment est venu pour des réformes et de l'ambition. Nous avons dans notre pays tant de talents, tant d'atouts. Nous devons oser investir dans les pôles de croissance. Il faut avancer progressivement dans des dossiers qui sont trop longtemps restés coincés."



Revenant sur les incapacités de travail, point important de l'accord budgétaire, le Premier ministre s'est félicité d'avoir pour la première fois "responsabilisé tout le monde". "La frontière linguistique ne peut pas se transformer en frontière professionnelle", a également insisté M. De Croo. "(...) Nous demandons aux partenaires sociaux également d'ancrer le télétravail."



"En résumé, nous optons pour une approche totale qui implique la participation du plus grand nombre de citoyens possibles. Avoir un emploi, c'est aussi une forme de solidarité car les travailleurs contribuent collectivement à renforcer notre système social. (...) Nous prévoyons la vague d'investissements la plus importante de ces dernières années."

"Une affaire de vie ou de mort" "2021 a aussi été l'année où la crise climatique a frappé de plein fouet notre pays. La Belgique a été en état de choc. Face à la brutalité des éléments, nous nous sommes sentis tellement petits. Nous restons solidaires envers les communes touchées, nous renforçons nos cellules de crise et nous soutenons la région wallonne dans sa reconstruction. Mais notre solidarité ne doit pas se limiter aux victimes actuelles du climat. La véritable solidarité est tournée vers l'avenir et s'attaque aux nœuds du problèmes. C'est véritablement une affaire de vie et de mort. Nous ne pouvons pas baisser les bras, la crise climatique a été engendrée par l'homme, il appartient donc à l'homme de trouver des solutions. (...) Notre pays est aujourd'hui une référence à l'international au niveau de la production d'énergie éolienne en mer. Nous allons poursuivre ces investissements afin que l'ensemble des ménages de notre pays puissent en profiter."





"A partir du 1er janvier 2022 nous introduirons une norme énergétique, afin de mieux maîtriser les augmentations. Il s'agit de la plus grande réforme en termes d'énergie de ces dix dernières années."

"L'année dernière, les renseignements militaires ont connu une zone de turbulence. Ce qu'il faut aujourd'hui c'est tirer les leçons de ces événements. (...) La sécurité reste notre priorité absolue. Elle commence par le respect pour les policiers. Que les choses soient claires: nous n'accepterons jamais la violence envers ces policiers", a continué Alexander De Croo, annonçant de nouveaux recrutements. "Nous allons également renforcer la lutte contre les violences sexuelles avec l'ouverture de quatre nouveaux centres. (...) Nous allons exécuter les peines et faire en sorte que les détenus quittent les prisons dans une meilleure situation que celle dans laquelle ils sont entrés. Il n'existe qu'une bonne façon d'atteindre les criminels là où ça fait mal: en frappant au portefeuille." "Nous ne pouvons pas transiger à ce sujet"

"Trop longtemps nous avons considéré l'Europe comme une évidence. Or c'est un projet qui mérite une attention quotidienne. Quand on voit ce qui se passe en Hongrie, c'est tout simplement inacceptable au sein de notre Union, il ne s'agit pas d'un différend politique. Il s'agit ici de la violation de droits fondamentaux, qui devraient être défendus par toutes et tous de la gauche à la droite. Au sein de l'Union européenne, nous ne pouvons pas transiger à ce sujet."





"Les décisions de ces derniers jours et de ces dernières heures reflète un consensus entre sept partis. La diversité des voix est porteuse. Les débats et leurs résultats n'en sont que meilleurs. Le gouvernement veut travailler à la rentrée à la sécurité, à notre croissance, à une politique climatique ambitieuse", a conclu le Premier ministre, en demandant la confiance de la Chambre.

Les membres du gouvernement fédéral ont bataillé jusqu'au petit matin pour parvenir à un accord budgétaire . Le texte, présenté à la presse ce mardi 12 octobre à 11h, a suscité quelques tensions, mais a finalement été approuvé par l'ensemble de la Vivaldi à l'aube. De quoi permettre à Alexander De Croo de venir s'exprimer face à la Chambre ce mardi pour le traditionnel discours de politique générale. Il doit présenter les priorités budgétaires et les grandes lignes de la politique du gouvernement fédéral. Mais, dès le début de la séance plénière, le ton est monté.