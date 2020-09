Sur Twitter, la N-VA dit publier l'intégralité de la note négociée avec le parti socialiste. "peut-on lire sur le compte officiel du parti nationaliste.

Elle annonce que "toutes les réformes suédoises y étaient maintenues et que les plus jeunes centrales nucléaires seraient restées ouvertes. Il y aurait également une politique de migration plus stricte et un changement institutionnel très nécessaire."

Dans l'introduction de cette note "confidentielle" rédigée par les nationalistes, on peut lire que l'objectif de ce gouvernement était "de gouverner pendant 2 ans, en se concentrant sur la reprise économique, la gestion de la crise de coronavirus et la préparation d'un changement institutionnel." La N-VA profite de cette sortie pour tacler directement les libéraux flamands "l'Open VLD a choisi de gouverner sans majorité flamande et de conclure un accord vert-violet, avec Ecolo et Groen."