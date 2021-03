Si le printemps débutera officiellement dans quatre jours, la météo actuelle fait plutôt encore penser à l'hiver. Les températures sont fraîches pour la saison, et la neige a même fait son grand retour sur une partie du pays ce mercredi!

En effet, une petite couche de neige recouvrait les Hautes-Fagnes cet après-midi. "Il y avait une belle couche, j’ai mesuré entre 5 et 11cm selon l’exposition au vent", a déclaré le météorologue Michaël Bleret à nos confrères de Sudinfo.

Quelques précipitations hivernales supplémentaires sont encore attendues cette nuit et ce jeudi sur les hauteurs du pays.



A partir de vendredi, le beau temps devrait revenir et laisser place à des températures plus chaudes.