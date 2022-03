Voilà donc le retour de l’hiver, pour quelques jours. Alors qu’on s’était tous habitués au soleil et à la douceur, voilà que le ciel vient nous jouer un drôle de tour. La neige se confirme pour ce jeudi, à coup sûr pour l’Ardenne et les Hautes Fagnes, et peut-être même pour le centre du pays. Il faudra donc être prudent ce vendredi matin si vous prenez la route. “Le plus gros de chutes de neige va concerner