Alors que l’hiver météorologique arrive aux deux tiers (1er décembre - 1er mars, NdlR), tout évolue selon les normales de saison, pour le moment. C’est d’ailleurs plutôt une bonne nouvelle ! "Aux deux tiers de l’hiver, nous avons en effet eu un temps proche des moyennes de saison. Tout est assez calme, à part les quelques jours de grande douceur que nous avons eus au tout début de l’année avec des records de températures qui ont été largement battus", résume Pascal Mormal, météorologue à l’IRM.

Au niveau des précipitations, tout est conforme aux normales, même si la répartition n’est pas équitable, avec beaucoup de pluie début janvier et un temps relativement sec depuis lors. Une pluie qui s’est transformée en neige en Ardenne, avec une belle couche qui tient depuis plusieurs semaines. "Il ne reste plus grand-chose désormais, à part une couche d’encore 12 centimètres mardi à Mont-Rigi. Cela fait donc un enneigement continu de quatre-cinq semaines et jusqu’à 29 centimètres de neige par endroits, ce qui est également normal pour cette région du pays."

Et si la neige fond, elle n’est pas près de revenir. "Il existe encore une petite possibilité la semaine prochaine, mais il va d’abord y avoir un léger redoux, avec environ 10 degrés pour le centre du pays ce week-end, détaille-t-il. Pour la suite, il n’y a aucun signe majeur d’un retour de conditions hivernales. On va rester dans des conditions proches des normales pour les 15 prochains jours, avec un temps sec la majorité du temps puisque nous allons rester sous des courants anticycloniques."

Un temps très calme qui tranche d’ailleurs avec ce qu’il se passe au Canada ou encore en Grèce et dans les Balkans, où des tempêtes de neige ont sévi ces derniers jours. "C’est effectivement beaucoup plus spectaculaire pour ces régions du globe. Évidemment, il peut encore se passer des choses en février, mais plus on avance dans l’hiver, moins on a de chance d’avoir des épisodes hivernaux vu que les jours rallongent et que le soleil a donc plus d’effet sur le climat."

Rappelons tout de même que la période la plus froide de l’hiver 2020-2021 s’est déroulée vers la mi-février, avec des valeurs qui sont descendues à plus de -10 degrés partout en Belgique. Pour ceux qui aiment le froid, rien n’est perdu, donc.