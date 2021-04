Après une semaine marquée par des températures au-dessus des 20 degrés, on pensait que le printemps était de retour. Mais depuis le début du week-end, le thermomètre est reparti à la baisse, avec un temps à faire tourner la tête ce lundi, entre fraîcheur, vent, pluie, soleil et averses de neige assez soutenues par endroits. Un temps qui persistera jusqu’à mercredi, et on pourrait voir la neige tenir par moments sur le centre du pays. “On peut parler de conditions hivernales pour ce début de semaine, affirme Pascal Mormal, météorologue à l’IRM. On ne va pas dépasser 5 à 7 degrés sur le centre du pays, et on aura des températures tout juste positives en Ardenne. On pourrait même voir de la neige tenir sur le centre au lever du jour en fonction des averses de neige et il faudra se montrer prudent sur la route. En Ardenne, la couche va tenir et on pourrait même voir la couche atteindre 20 à 25 centimètres à Botrange, par exemple.”

Une météo étonnante et assez rare, mais pas exceptionnelle pour autant. “Cela arrive de temps en temps et le début du mois d’avril est toujours une période charnière entre l’hiver et le printemps, confirme-t-il. Au niveau de la neige, il est plus rare de voir une couche tenir sur le centre, mais on ne battra pas de record en Ardenne puisque celui-ci est fixé à 55 centimètres !”

Et pour la suite des vacances de Pâques, à quoi doit-on s’attendre ? “On va connaître un radoucissement dès jeudi, mais il ne faut pas s’attendre à un retour des 20 degrés et plus. On va être en dessous des moyennes de saison (14 degrés, NdlR) jusqu’à la fin du week-end et on peut s’attendre à un temps un peu meilleur la semaine prochaine avec du soleil et 14 à 15 degrés. Mais tout cela reste à confirmer car les modèles sont assez instables. Pour ceux qui espéraient un temps similaires à celui de la semaine dernière, c’est raté en tout cas.”