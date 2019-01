Annoncée depuis plusieurs jours déjà, la neige va enfin faire son grand retour en Belgique, au sud du Sillon Sambre et Meuse. Si elle est attendue avec impatience par certains, d'autres comme les automobilistes la redoutent. Les routes seront en effet impactées ce jeudi soir par les averses hivernales. A un point tel que l’Institut royal météorologique a lancé une alerte jaune conditions glissantes qui débutera dès 21h et qui s'étendra jusqu'à demain 10h dans la trois provinces touchées par la neige, c'est-à-dire le Luxembourg, Namur et Liège.

Une couche de neige allant jusqu'à 5 cm est attendue dans cette zone du pays.