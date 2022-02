Et si les vaccins par voie nasale mettaient fin à la pandémie de Covid-19 ? C’est en tout cas ce qu’espèrent de nombreux chercheurs. "Ces vaccins en cours de développement pourraient être administrés par le nez, ce qui est susceptible de rassurer les personnes qui ont peur des piqûres mais pourrait surtout avoir l’avantage de donner une immunité locale dans le système respiratoire plus importante", souligne le professeur et épidémiologiste Jean-Christophe Renauld (UCLouvain).