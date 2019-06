Les intempéries qui ont frappé la Belgique depuis mardi soir sont terminées.

Une zone d'averses orageuses a traversé notre pays depuis la France mercredi dans la soirée et durant la nuit. Des pluies abondantes et des orages localisés parfois intenses, accompagnés de fortes rafales et de grêles, ont frappé la Belgique, comme on peut le voir sur ces images prises à Bruxelles et Charleroi.

A Bruxelles, en raison d'inondations des chaussées, les tunnels Vleurgat, Stéphanie, Arts-Loi et Georges-Henri ont ainsi été fermés à la circulation dans les deux directions au cours de la nuit de mercredi à jeudi, a communiqué le Centre de Mobilité de Bruxelles. Ils ont peu à peu été rouverts avant 03h00 du matin jeudi. Les conditions météorologiques ont aussi entraîné la fermeture à la circulation du Bois de La Cambre, mercredi à 20h30. Il devrait rester inaccessible jusqu'à jeudi matin.

Une panne de courant a par ailleurs été signalée peu avant minuit dans les communes de Bruxelles et Ixelles par Sibelga, le gestionnaire des réseaux de gaz et électricité dans la capitale, qui ne précisait pas s'il s'agissait du résultat des intempéries. La panne a été résolue vers 03h00.

Les pompiers sont intervenus à une quinzaine de reprises dans le Hainaut occidental. On ne déplore aucun blessé.

Il était 21h00 lorsque des orages ont éclaté en Wallonie picarde. Ces orages ont été suivis de pluies diluviennes. Le service de dispatching des services de secours de Wallonie picarde a enregistré les premiers appels vers 22h00. Les pompiers sont sortis à une quinzaine de reprises dans les régions de Tournai, Pecq, Ath, Mouscron, Lessines et Bernissart. Les interventions ont essentiellement porté sur des caves inondées. Les pompiers ont également tronçonné plusieurs arbres couchés au sol et entravant la circulation sur la voie publique.

Retour au calme ce jeudi

Après cet épisode orageux, le ciel sera partiellement nuageux avec aussi des éclaircies ce jeudi, annonce l'Institut Royal météorologique (IRM). Dans l'après­-midi, quelques averses locales seront possibles dans l'intérieur du pays. Les maxima seront de 15 degrés en Hautes­ Fagnes à 19 degrés en Campine. Le Vent deviendra faible de secteur sud tard dans l'après­ midi.

Vendredi, il y aura d'abord encore de larges éclaircies. La nébulosité augmentera depuis la frontière française dans le courant de l'après-midi et sera rapidement suivie de pluie. Les maxima seront compris entre 20 et 24 degrés. Le vent sera modéré à assez fort de sud­ est, virant au sud.

Samedi, il fera d'abord sec avec de belles éclaircies. Ensuite, le ciel deviendra partiellement nuageux avec un risque de quelques averses. Les maxima seront proches de 17 ou 18 degrés dans le centre et il fera donc assez frais pour cette période de l'année. Le vent sera modéré à assez fort, voire fort à la mer, de sud­ ouest.

Dimanche, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux avec quelques averses locales. Maxima autour de 16 à 20 degrés.