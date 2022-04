Le phénomène du "binge drinking" augmente de manière inquiétante chez les jeunes. Pour rappel, le binge drinking représente le fait de consommer beaucoup d’alcool sur un court laps de temps et lors d’une seule occasion. Dans un contexte de pandémie qui a eu raison de nos bonnes habitudes en matière d’alcool, et pendant laquelle la consommation d’alcool des Belges a grimpé en flèche (notamment durant les confinements successifs), les plus jeunes ont également adopté de nouvelles pratiques.

(...)