La petite Pia Boehnke, atteinte d’une amyotrophie spinale, une maladie génétique rare et mortelle qui provoque une atrophie des muscles, avait été sauvée grâce à un mouvement de solidarité sans précédent. En 2019, elle avait ainsi reçu l’injection de Zolgensma, le médicament le plus cher du monde. Deux ans plus tard, la petite Pia a fait du chemin puisqu'elle vient de faire ses premiers pas. Alors qu'elle avait fait en septembre dernier sa première rentrée scolaire, la fillette de 3 ans a pu pour la première fois marcher grâce à un robot de marche au Train M, un centre de réadaptation très innovant situé à Anvers.

© Capture d'écran vidéo Het Laatste Nieuws

"Ces dernières semaines, nous avons remarqué qu’elle était de plus en plus frustrée parce qu’elle ne pouvait pas se déplacer suffisamment. Il est maintenant crucial que sa posture et sa stature s’améliorent. C’est pourquoi, une fois par semaine, nous allons au centre pour l’entraîner. Aujourd’hui, nous ne savons pas jusqu’où elle pourra aller pour marcher de manière autonome, mais grâce à ce robot marcheur, nous nous assurons que ce mouvement est ‘imprimé’ dans son cerveau, pour ainsi dire. Nous voulons lui donner le sentiment que la marche est possible", a confié la maman de Pia à nos confrères du Het Laatste Nieuws.

Une première étape que la fillette a franchi avec un immense sourire.