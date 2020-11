En fin d’après-midi, hier, les enchères n’avaient pas bougé dans la vente en ligne organisée par Pigeon Paradise (Pipa) à Knesselare.

Depuis lundi, la maison de vente de pigeons célèbre chez les colombophiles du monde entier organise la vente de 445 pigeons appartenant au pigeonnier Van De Wouver, à Berlaar (province d’Anvers).

En 2014, la vente de trois cents pigeons avait déjà rapporté un million et demi d’euros.

Pendant six ans, Gaston Van De Wouver et son fils Kurt ont continué de produire des cracks. Leur nouvelle star est indiscutablement cette petite femelle de deux ans dont nous parlions hier : New Kim. Mise à prix à deux cents euros, le montant, après nonante minutes, avait déjà atteint… 1 310 000 euros.