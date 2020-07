Le mercure pointera timidement à 18°C, avant de remonter sous le soleil de ces prochains jours, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Le nord et l'est du pays bénéficieront principalement des dernières pluies, plutôt faibles. Durant l'après-midi, le temps deviendra plus sec depuis l'ouest. Le mercure indiquera 13°C en Hautes Fagnes et autour de 18°C dans le centre, sous un vent modéré.

Le ciel sèchera ses larmes pendant la nuit, bien qu'un risque d'averse persistera temporairement sur l'ouest. Des éclaircies apparaîtront ci et là en basse et moyenne Belgique. En haute Belgique, les nuages bas resteront prédominants et pourraient même réduire la visibilité localement. Les minima varieront de 11°C à 14°C.

Vendredi marquera le retour du soleil et de températures en hausse pour le week-end.