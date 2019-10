Rouler moins vite est la bonne attitude à adopter, n’en déplaise à certains.

L’automne est bien de retour depuis quelques jours, tout le monde l’aura remarqué. Au niveau des précipitations, ce mardi matin avait certainement la palme avec cette pluie bien lourde qui en a mouillé plus d’un et qui a provoqué d’importantes files en pleine heure de pointe.

Sur le Ring de Bruxelles comme sur toutes les artères menant aux grandes villes du pays, les files se sont allongées. En Flandre, on parlait même de 250 kilomètres de bouchons cumulés. De quoi en irriter plus d’un et relancer le débat sur les attitudes à adopter au volant en cas de pluie.

