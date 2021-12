Officiellement, depuis dimanche, le rideau est tombé sur les salles de cinéma, les scènes de théâtre et les espaces fermés des centres culturels. Pour contrer la poussée du variant Omicron, le Comité de concertation du 22 décembre a décidé qu’ils resteraient fermés jusqu’au 28 janvier.

Mais, dans les coulisses, on renâcle. Pas question d’obtempérer face à une mesure considérée comme arbitraire, injuste et sans justification scientifique. La résistance s’organise. Des dizaines de lieux culturels ont décidé de braver l’interdiction d’ouvrir et maintiennent les spectacles programmés (lire ci-contre). Quitte à s’exposer à des sanctions.

Théoriquement, les contrevenants risquent des amendes. La participation à un rassemblement illégal peut coûter 250 euros au spectateur qui se ferait pincer. Pour les organisateurs, l’ardoise est plus lourde : il peut leur en coûter de 750 à 4 000 euros.

Mais, en pratique, on ne s’attend pas à ce que les sanctions tombent en rafale. Plusieurs bourgmestres ont déjà annoncé qu’ils n’enverraient pas la police vérifier si les lieux culturels gardaient portes closes sur leur territoire.

Exemple : Namur. Au micro de la RTBF, le député bourgmestre Maxime Prevot (CDH), dans l’opposition au fédéral, regrettait à la veille de Noël une décision "sans queue ni tête" qui plonge une nouvelle fois les mandataires locaux dans une situation embarrassante. "Nous sommes tenus de veiller à ne pas cautionner des actes de désobéissance civile. On va être de nouveau le cul entre deux chaises. Il est évident que je ne vais pas envoyer la police et les matraques", ajoutait-il.

À Bruxelles, la porte-parole de la zone de police Bruxelles-Ixelles a clairement indiqué samedi ne pas avoir le temps pour contrôler si les cinémas ont bien fermé leurs portes. Il faut dire que les policiers de la zone étaient déjà mobilisés pour encadrer la manifestation du secteur culturel ce dimanche.

De son côté, le procureur général du Hainaut, Ignacio De la Serna déclarait juste avant Noël que le strict respect de ces décisions ne sera pour lui pas une priorité judiciaire en raison des nombreuses tâches qui mobilisent déjà policiers et magistrats. Autrement dit : ils ont vraiment d’autres chats à fouetter que de poursuivre les opérateurs culturels qui ne se rangeraient pas aux injonctions du Codeco.

De son côté, la ministre de la Culture, Bénédicte Linard (Ecolo), n’invite pas les opérateurs à respecter les nouvelles mesures. "Je reste à leurs côtés. La seule chose que je pourrais faire, ce serait de retirer des subventions au monde culturel. Donc vous pensez bien que je ne vais pas faire ça, ce serait inimaginable."