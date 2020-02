Instagram, émission en live, offres de stages rémunérés, etc : tout est mis en oeuvre pour séduire les futures recrues

Une surface commerciale pour attirer le jeune public : contrairement à la Défense, la police n’y a pas recours mais l’employeur public ne manque toutefois pas d’idées pour tenter, lui aussi, d’attirer un maximum de sang neuf dans ses rangs.

“Les jeunes sont également une de nos cibles prioritaires et nous venons de conclure une collaboration avec un tout nouveau partenaire avec qui nous allons travailler sur des campagnes de recrutement encore plus efficaces, on l’espère”, précise le porte-parole de la police fédérale, Jonathan Pfund.

Pour mieux cibler ce jeune public, la police passe désormais aussi par Instagram pour ses offres d’emploi. “On tente vraiment de s’adapter aux canaux de communication utilisés par ces futures recrues potentielles. Nous avons également réalisé récemment une émission radio en Flandre, en live depuis les casernes. Nous sommes présents dans les salons qui attirent le jeune public et nous proposons également des speed datings avec nos employeurs. Nous avons récemment mis en place une scène de crime dans un salon pour que les jeunes puissent réaliser au mieux quel est ce métier vers lequel nous tentons de les attirer. On a également offert une dizaine de stages rémunérés à des candidats potentiels. C’est chaque fois un vrai succès”, assure le porte-parole.

Les militaires attirés par la police

Au-delà des jeunes sortis de l’école, la police a attiré également de nombreux militaires, séduits par la campagne de recrutement visant à remplir les rangs de la DAB, la nouvelle direction de la sécurisation. “Je confirme que nous avons eu de nombreux candidats en provenance de la Défense”, précise Jonathan Pfund. Des candidats, comme l’explique le SLFP Défense ci-contre, attiré par une carrière à la police, visiblement mieux payée qu’à l’armée.