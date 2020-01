On le sait, la Belgique est sans gouvernement depuis plus d’un an. Treize mois d’affaires courantes qui ont des conséquences dans des domaines auxquels on ne pense pas directement. Comme celui de l’Inspection générale. La police des polices. L’organe public qui traite notamment des plaintes introduites contre des policiers.

Alors que des moyens supplémentaires avaient été promis à l’Inspection générale avant la démission du ministre de l’Intérieur, Jan Jambon, la situation est gelée depuis décembre 2018.

(...)