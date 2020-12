Plusieurs auditions ont eu lieu récemment au Parlement bruxellois dans le cadre d’une proposition de résolution visant à améliorer la relation citoyens-police. Une proposition qui contient un point pour le moins interpellant : celui d’une formation des policiers… à la politesse ! " Travailler à une approche correcte et polie des forces de l’ordre envers les jeunes et des jeunes envers les forces de l’ordre. L’aspect tutoiement et impolitesse est mentionné dans différents témoignages comme un point de crispation important", peut-on lire.

De quoi faire bondir le syndicat de police SLFP ainsi que le député bruxellois de la NV-A Mathias Vanden Borre.