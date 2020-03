"Des sanctions sont prévues pour les établissements qui ne respecteront pas les règles. La police fédérale en renfort pour contrôler les fermetures, dès ce week-end", prévient le porte-parole du ministre de l'Intérieur, Pieter De Crem

La fermeture des bars, restaurants, discothèques, etc commence dès ce vendredi soir minuit. Et c'est la police qui est chargée de veiller à l'application de ces mesures prises par le gouvernement fédéral. Les polices locales recevront le renfort des équipes de la police fédérale qui, ce week-end, devaient être mobilisés pour les événements annulés. "Des renforts sont prévus et tout cela sera défini avec exactitude dans la journée. Il est évident que des sanctions seront prévues pour ceux qui ne respectent pas les mesures prises. L'application de ces mesures sera une priorité pour les services de police", nous précise le porte-parole du ministre de l'Intérieur, Pieter De Crem.

Précisons également que le centre de crise est désormais compétent pour la coordination de toute la communication, en collaboration avec le SPF Santé publique. "Le centre de crise a l'expérience nécessaire pour gérer cette situation", ajoute le porte-parole du ministre de l'Intérieur.