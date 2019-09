Pas plus de 91% des trains de voyageurs ont circulé à l'heure sur le réseau belge durant le mois d'août, contre 91,3% en août 2018.

C'est la première fois cette année que les trains sont moins ponctuels en comparaison avec les chiffres mensuels de l'an dernier, ressort-il vendredi des données publiées sur le site d'Infrabel. En 2018, la ponctualité des trains avait été la plus faible en cinq ans: seuls 87,2% des trains étaient arrivés à l'heure ou avec un retard de maximum six minutes. Cette année, la ponctualité était jusqu'ici chaque mois plus élevée que durant le mois correspondant en 2018. Mais la tendance s'est renversée au mois d'août.

Globalement, la ponctualité des trains reste toutefois meilleure en 2019. Entre janvier et juillet, 90,5% sont considérés comme à l'heure, contre 87,6% pour la même période en 2018.

Par ailleurs, 1.913 trains ont été partiellement ou totalement supprimés ce mois d'août, contre 2.041 en août 2018.