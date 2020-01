Entre janvier et décembre 2019, la ponctualité moyenne était de 90,4 %, contre 86,9 % sur la même période en 2018.

Et c’est une nette amélioration par rapport aux années précédentes, il faut en effet remonter en 2015 pour avoir un taux similaire (90,7 %). Selon les données disponibles dans l'open data du site web d'Infrabel, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, la ponctualité a donc augmenté de 3,2% entre 2018 et 2019. En 2017, cette dernière était de 86,3% et de 89,2 en 2016. (...)