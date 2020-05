La nouvelle porte-parole de l'Open Vld, Zelfa Madhloum, s'est dite choquée dimanche par les réactions racistes qu'a provoquées l'annonce de sa nomination sur les réseaux sociaux. "L'Open Vld a toujours été un parti où ce n'est pas votre origine qui compte mais votre avenir", a-t-elle expliqué.

"Je suis heureuse d'avoir reçu la chance de travailler pour l'Open Vld. Ca me reste sur le coeur, ça me choque ces réactions. Je ne vais pas me laisser pousser dans un rôle de victime, cela me motive pour faire encore mieux mon travail".

Le président du parti, Egbert Lachaert, a également réagi. "Nous sommes plus fiers que jamais qu'au quartier-général de notre parti, la diversité n'est pas un slogan mais un fait. Mais, alors, ça...", a-t-il écrit sur Twitter.